மாவட்ட செய்திகள்

முழுஊரடங்கை மீறி சுற்றித்திரிந்த 135 பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை + "||" + Corona test for 135 people who roamed the entire curfew

முழுஊரடங்கை மீறி சுற்றித்திரிந்த 135 பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை