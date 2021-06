மாவட்ட செய்திகள்

தானே மாவட்டத்தில் ரேசன் பொருட்கள் கிடைக்காததால் தேசிய விருதை திருப்பி கொடுத்த பழங்குடியின பெண் + "||" + Unable To Get Foodgrain From Ration Shop, Tribal Woman Returns Bravery Award

தானே மாவட்டத்தில் ரேசன் பொருட்கள் கிடைக்காததால் தேசிய விருதை திருப்பி கொடுத்த பழங்குடியின பெண்