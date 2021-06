மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றுக்கு ஒரே நாளில் 5 பேர் பலி; 204 பேர் வைரசால் பாதிப்பு + "||" + Coronavirus kills 5 in one day in Tiruvallur district; 204 people infected with the virus

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றுக்கு ஒரே நாளில் 5 பேர் பலி; 204 பேர் வைரசால் பாதிப்பு