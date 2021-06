மாவட்ட செய்திகள்

தாசில்தார் முதல்சிப்பந்தி வரை பணிபுரியும் பகுதிகளில் தங்கி மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். கலெக்டர் முருகேஷ் உத்தரவு + "||" + Stay in the work areas and serve the people

