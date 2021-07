மாவட்ட செய்திகள்

சாலை வசதி கோரிய மாற்றுத்திறனாளியின் டுவிட்டர் பதிவுக்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்த கலெக்டர்-பணிகள் தொடக்கம் + "||" + Collector who took action for the disabled person’s Twitter post

சாலை வசதி கோரிய மாற்றுத்திறனாளியின் டுவிட்டர் பதிவுக்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்த கலெக்டர்-பணிகள் தொடக்கம்