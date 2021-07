மாவட்ட செய்திகள்

கொங்கு நாடு விவகாரத்தில் வளமான தமிழ்நாடு, வலிமையான இந்தியா என்ற எண்ணத்தில் செயல்படுவோம் ஜி.கே.வாசன் எம்.பி. தகவல் + "||" + We will act on the idea of a prosperous Tamil Nadu and a strong India in the Kongu Nadu issue. Information

கொங்கு நாடு விவகாரத்தில் வளமான தமிழ்நாடு, வலிமையான இந்தியா என்ற எண்ணத்தில் செயல்படுவோம் ஜி.கே.வாசன் எம்.பி. தகவல்