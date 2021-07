மாவட்ட செய்திகள்

மணப்பாறை, திருச்சியில் கஞ்சா விற்ற 6 பேர் கைது; 3½ கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் + "||" + police arrested 6 persons for selling cannabis in Manapparai, Trichy and seized a total of 3.5 kg of cannabis.

