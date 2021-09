மாவட்ட செய்திகள்

பாரதியார் சிலைக்கு அமைச்சர் கீதாஜீவன், கலெக்டர் மாலை அணிவித்து மரியாதை + "||" + On the occasion of Bharathiyar Centenary, Minister Geethajeevan and Collector Senthilraj paid homage to his idol at Ettayapuram by wearing garlands.

