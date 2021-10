மாவட்ட செய்திகள்

தவறான சிகிச்சையால் 2-ம் வகுப்பு மாணவி சாவு - ஆஸ்பத்திரியை முற்றுகையிட்டு உறவினர்கள் போராட்டம் + "||" + 2nd class student dies due to mistreatment - Relatives protest by besieging the hospital

தவறான சிகிச்சையால் 2-ம் வகுப்பு மாணவி சாவு - ஆஸ்பத்திரியை முற்றுகையிட்டு உறவினர்கள் போராட்டம்