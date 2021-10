மாவட்ட செய்திகள்

மிளகாய் பொடி தூவி, புதுமாப்பிள்ளை தலை துண்டித்து கொலை + "||" + Sprinkle chili powder, behead the newcomer and kill him

மிளகாய் பொடி தூவி, புதுமாப்பிள்ளை தலை துண்டித்து கொலை