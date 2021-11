மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் ஆதரவற்றோர் விதவை சான்றை பயனாளி ஒருவருக்கு கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் வழங்கினார் + "||" + Collector Senthilraj hands over the certificate of helpless widow to a beneficiary at a grievance day meeting held at the Thoothukudi District Collector's Office

தூத்துக்குடி மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் ஆதரவற்றோர் விதவை சான்றை பயனாளி ஒருவருக்கு கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் வழங்கினார்