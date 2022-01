மாவட்ட செய்திகள்

மதிப்பெண் சான்றிதழில் தந்தையின் `இனிசியல்' மாறியதால் கையில் பிளேடால் அறுத்து தற்கொலைக்கு முயன்ற வாலிபர் சிகிச்சை பலனின்றி சாவு + "||" + A young man who tried to commit suicide by cutting his hand with a blade died without any treatment

மதிப்பெண் சான்றிதழில் தந்தையின் `இனிசியல்' மாறியதால் கையில் பிளேடால் அறுத்து தற்கொலைக்கு முயன்ற வாலிபர் சிகிச்சை பலனின்றி சாவு