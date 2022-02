மாவட்ட செய்திகள்

சாலையோரம் நின்ற குப்பை லாரி மீது ஆம்புலன்ஸ் மோதலில் 4 பேர் காயம் + "||" + Four people were injured when an ambulance collided with a garbage truck parked on the roadside

