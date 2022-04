மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளி மாணவியை கடத்தி திருமணம் செய்த மாணவருக்கு நூதன தண்டனை + "||" + New penalty for kidnapping and marrying a schoolgirl

பள்ளி மாணவியை கடத்தி திருமணம் செய்த மாணவருக்கு நூதன தண்டனை