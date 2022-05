மாவட்ட செய்திகள்

தந்தைக்கு கல்லீரல் தானம் செய்ய 16 வயது சிறுமியின் அனுமதி மறுப்பு- ஐகோர்ட்டில் மாநில அரசு மனு + "||" + 16-year-old girl denied permission to donate liver to father- State petition in High Court

தந்தைக்கு கல்லீரல் தானம் செய்ய 16 வயது சிறுமியின் அனுமதி மறுப்பு- ஐகோர்ட்டில் மாநில அரசு மனு