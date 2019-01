தேசிய செய்திகள்

ஏர்செல்-மேக்சிஸ் வழக்கு: சிதம்பரம்- கார்த்தி சிதம்பரத்தை கைது செய்ய பிப்ரவரி 1 வரை தடை நீட்டிப்பு + "||" + Aircel Maxis case adjourned till 1 Feb by Delhi's Patiala House Court. The court also extended the interim protection of Karti Chidambaram and P Chidambaram till 1 Feb in both CBI and ED cases.

