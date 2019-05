தேசிய செய்திகள்

முன்னாள் வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் ஜெய்சங்கர் அமைச்சரவையில் இடம்பெறுகிறார் என தகவல்

S Jaishankar former foreign secretary, likely to be part of Narendra Modi Cabinet

