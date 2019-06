தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்காளத்தில் மருத்துவர்கள் மீது தாக்குதல்; தொடர்ந்து 3வது நாளாக போராட்டம் + "||" + Kolkata: Junior doctors at NRS Medical College and Hospital continue their strike for the third day

மேற்கு வங்காளத்தில் மருத்துவர்கள் மீது தாக்குதல்; தொடர்ந்து 3வது நாளாக போராட்டம்