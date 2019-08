தேசிய செய்திகள்

நிகோபார் தீவுகளில் லேசான நிலநடுக்கம் + "||" + India Meteorological Department: An earthquake of magnitude 4.6 on Richter scale struck Nicobar islands

நிகோபார் தீவுகளில் லேசான நிலநடுக்கம்