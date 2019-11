தேசிய செய்திகள்

தனி மாநிலம் அமைக்கக்கோரி ஜம்முவில், மொட்டை அடித்து போராடிய அரசியல் தலைவர் + "||" + In Jammu, a political leader who struggled to form a separate state

தனி மாநிலம் அமைக்கக்கோரி ஜம்முவில், மொட்டை அடித்து போராடிய அரசியல் தலைவர்