தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில்ஆம் ஆத்மி கார் அணிவகுப்பு மீது துப்பாக்கி சூடுஎம்.எல்.ஏ. உயிர் தப்பினார்; தொண்டர் பலி + "||" + In Delhi AAP firing on the car parade

டெல்லியில்ஆம் ஆத்மி கார் அணிவகுப்பு மீது துப்பாக்கி சூடுஎம்.எல்.ஏ. உயிர் தப்பினார்; தொண்டர் பலி