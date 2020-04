தேசிய செய்திகள்

ஒரே நாளில் 1,076 பேருக்கு நோய் தொற்று; இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு 13,835 ஆக உயர்வு + "||" + 1,076 people infected in one day; India's corona rate rises to 13,835

