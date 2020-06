தேசிய செய்திகள்

லடாக் எல்லையில் நிலைமையை மாற்ற முயற்சிப்பது சரியான வழி அல்ல விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் சீனாவுக்கு இந்தியா எச்சரிக்கை + "||" + China's attempt to alter status quo will have ripples and repercussions: Indian envoy

லடாக் எல்லையில் நிலைமையை மாற்ற முயற்சிப்பது சரியான வழி அல்ல விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் சீனாவுக்கு இந்தியா எச்சரிக்கை