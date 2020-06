புதுடெல்லி

சீனாவின் 59 செயலிகளுக்கு மத்திய அரசு தடை விதித்துள்ள நிலையில், அதுகுறித்து டுவிட்டரில் வரைப்படம் மூலம் ராகுல் காந்தி கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

உண்மைகள் பொய் சொல்லவில்லை. மேக் இன் இந்தியா என்று பா.ஜனதாவின் குரலாக உள்ளது. ஆனால், சீனாவில் இருந்து பொருட்களை பா.ஜனதா அரசு அதிகம் இறக்குமதி செய்கிறது என்றும் அவர் சாடியுள்ளார்.

Facts don't lie.



BJP says:

Make in India.



BJP does:

Buy from China. pic.twitter.com/hSiDIOP3aU