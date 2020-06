தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் மேலும் 947 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி: அம்மாநில சுகாதாரத் துறை தகவல் + "||" + Coronavirus confirms 947 more in Karnataka: Department of Maternal Health

