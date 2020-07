தேசிய செய்திகள்

ஜூம் செயலிக்குப் போட்டியாக ரிலையன்ஸ் அறிமுகப்படுத்தும் ஜியோமீட் செயலி + "||" + With JioMeet, Reliance Jio is undoubtedly aiming to take on other video calling platforms such as Zoom, Google Meet, Skype, Microsoft Teams and more.

ஜூம் செயலிக்குப் போட்டியாக ரிலையன்ஸ் அறிமுகப்படுத்தும் ஜியோமீட் செயலி