தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் மேலும் 147 காவலர்களுக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + 147 more policemen found #COVID19 positive in the last 24 hours in Maharashtra, taking the tally to 11,920,

மராட்டியத்தில் மேலும் 147 காவலர்களுக்கு கொரோனா தொற்று