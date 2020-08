தேசிய செய்திகள்

காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியில் இருந்து விலக சோனியா விருப்பம் - புதிய தலைவரை தேர்வு செய்ய அறிவுறுத்தல் + "||" + Sonia wants to step down as Congress president - Instruction to elect a new leader

காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியில் இருந்து விலக சோனியா விருப்பம் - புதிய தலைவரை தேர்வு செய்ய அறிவுறுத்தல்