தேசிய செய்திகள்

“முதியோரின் பிரச்சினைகளை தீர்க்க வலுவான குறைதீர்ப்பு முறை தேவை” - வெங்கையா நாயுடு யோசனை + "||" + "We need a strong critique system to solve the problems of the elderly" - Venkaiah Naidu says

“முதியோரின் பிரச்சினைகளை தீர்க்க வலுவான குறைதீர்ப்பு முறை தேவை” - வெங்கையா நாயுடு யோசனை