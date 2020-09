தேசிய செய்திகள்

மாநிலங்களவை எம்பிக்களாக திருச்சி சிவா, அந்தியூர் செல்வராஜ், என்.ஆர்.இளங்கோ ஆகியோர் பதவியேற்பு + "||" + Trichy Siva, Anthiyur Selvaraj and NR Ilango have been sworn in as state MPs

