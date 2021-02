தேசிய செய்திகள்

உத்தரகாண்ட் வெள்ளப்பெருக்கு; இதுவரை 40 பேர் சடலங்களாக மீட்பு + "||" + Chamoli: Total 40 bodies recovered, 164 people missing so far, says Uttarakhand Government

உத்தரகாண்ட் வெள்ளப்பெருக்கு; இதுவரை 40 பேர் சடலங்களாக மீட்பு