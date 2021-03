தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் பல்வேறு சமூகங்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு வழங்குவது குறித்து ஆய்வு செய்ய ஐகோர்ட்டு ஓய்வுபெற்ற தலைமை நீதிபதி தலைமையில் உயர்மட்ட குழு; கர்நாடக மந்திரிசபை கூட்டத்தில் முடிவு + "||" + Karnataka Cabinet decides to set up panel under retired HC judge for Reservation

