தேசிய செய்திகள்

மர்ம நபர்கள் தீ வைத்ததால் விபரீதம்: காட்டுத்தீயை அணைக்க முயன்ற 3 தொழிலாளர்கள் கருகி சாவு - 2 பேர் படுகாயம் + "||" + Because mysterious persons set fire Trying to put out the wildfire 3 workers burnt to death

மர்ம நபர்கள் தீ வைத்ததால் விபரீதம்: காட்டுத்தீயை அணைக்க முயன்ற 3 தொழிலாளர்கள் கருகி சாவு - 2 பேர் படுகாயம்