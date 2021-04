தேசிய செய்திகள்

மத்திய பிரதேசத்தில் லேசான நிலநடுக்கம் + "||" + An earthquake of magnitude 3.9 on the Richter scale hit Shahdol, Madhya Pradesh at 12:53 pm today: National Centre for Seismology

மத்திய பிரதேசத்தில் லேசான நிலநடுக்கம்