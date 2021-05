தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரியில் மீண்டும் ஊரடங்கு; நாளை முதல் 15 நாட்களுக்கு அமல் + "||" + Curfew again in Puducherry; Effective from tomorrow for 15 days

புதுச்சேரியில் மீண்டும் ஊரடங்கு; நாளை முதல் 15 நாட்களுக்கு அமல்