தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரியில் தேர்தல் முடிவு வெளியாகி 24 நாட்களுக்குப் பின் ரங்கசாமி உள்பட எம்.எல்.ஏ.க்கள் பதவி ஏற்றனர்; அமைச்சரவை விரிவாக்கத்தில் தொடர்ந்து இழுபறி + "||" + In Pondicherry, MLAs, including Rangasamy in office 24 days after the election results were announced; Continuing drag on cabinet expansion

புதுச்சேரியில் தேர்தல் முடிவு வெளியாகி 24 நாட்களுக்குப் பின் ரங்கசாமி உள்பட எம்.எல்.ஏ.க்கள் பதவி ஏற்றனர்; அமைச்சரவை விரிவாக்கத்தில் தொடர்ந்து இழுபறி