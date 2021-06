தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசிக்கு காப்புரிமை விலக்கு அளிக்க உலக வர்த்தக அமைப்பில் இந்தியா எடுத்த முயற்சியில் முன்னேற்றம் + "||" + Progress in India's efforts at the World Trade Organization to grant a patent exemption for the corona vaccine

கொரோனா தடுப்பூசிக்கு காப்புரிமை விலக்கு அளிக்க உலக வர்த்தக அமைப்பில் இந்தியா எடுத்த முயற்சியில் முன்னேற்றம்