தேசிய செய்திகள்

6 முதல் 14 வயதுக்கு உட்பட்ட பள்ளி செல்லா குழந்தைகளை பள்ளியில் சேர்க்கும் திட்டம்; மத்திய அரசு தொடங்கியது + "||" + A program to enroll out-of-school children between the ages of 6 and 14; The Central government started

6 முதல் 14 வயதுக்கு உட்பட்ட பள்ளி செல்லா குழந்தைகளை பள்ளியில் சேர்க்கும் திட்டம்; மத்திய அரசு தொடங்கியது