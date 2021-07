தேசிய செய்திகள்

கொரோனா 3-வது அலை இல்லை என்றால் அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் பொருளாதாரம் மீளும்: மான்டேக் சிங் அலுவாலியா + "||" + Economy to revive February 2022 onwards if no Corona 3rd wave: Montek Ahluwalia

கொரோனா 3-வது அலை இல்லை என்றால் அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் பொருளாதாரம் மீளும்: மான்டேக் சிங் அலுவாலியா