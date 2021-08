தேசிய செய்திகள்

மனிதநேய அடிப்படையில் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு உதவ இந்தியா முன்வர வேண்டும்: தேவேகவுடா + "||" + India must come forward to help Afghanistan on humanitarian grounds: Deve Gowda

மனிதநேய அடிப்படையில் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு உதவ இந்தியா முன்வர வேண்டும்: தேவேகவுடா