தேசிய செய்திகள்

தெலங்கானாவில் ட்ரோன் மூலம் மருந்து பொருட்களை அனுப்பும் திட்டம் தொடக்கம் + "||" + Launch of Medicines delivered through Drone Project in Telangana

தெலங்கானாவில் ட்ரோன் மூலம் மருந்து பொருட்களை அனுப்பும் திட்டம் தொடக்கம்