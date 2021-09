தேசிய செய்திகள்

குஜராத்: லாரி மீது ஆம்னி பஸ் மோதிய விபத்தில் 2 பேர் பலி + "||" + Guj: Two killed, two injured after pvt bus rams into truck on highway

குஜராத்: லாரி மீது ஆம்னி பஸ் மோதிய விபத்தில் 2 பேர் பலி