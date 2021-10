தேசிய செய்திகள்

தடுப்பூசி போடாத அரசு ஊழியர்களுக்கு அலுவலகத்திற்குள் அனுமதி இல்லை திடீர் அறிவிப்பு + "||" + Delhi Govt Employees Who Have Not Taken Covid Vaccine Won't Be Allowed to Attend Office from Oct 16

தடுப்பூசி போடாத அரசு ஊழியர்களுக்கு அலுவலகத்திற்குள் அனுமதி இல்லை திடீர் அறிவிப்பு