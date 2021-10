4ஜி சேவையை தொடங்கியது பி.எஸ்.என்.எல் - மத்திய மந்திரி தகவல்

புதுடெல்லி,

பி.எஸ்.என்.எல் நிறுவனம் ஏற்கெனவே, இந்தியாவில் பல பகுதிகளில் 4 ஜி சேவையை தொடங்கி உள்ளது. மேலும், வாடிக்கையாளர்களுக்கு இலவச 4 ஜி சிம் வழங்கி வருகிறது. இதுவே இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு 4 ஜி நெட்வொர்க் ஆகும்.

இந்நிலையில் தற்போது தகவல் தொடர்பு மந்திரி அஷ்வினி வைஷ்ணவ், தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில், இந்திய 4 ஜி நெட்வொர்க்கான பி.எஸ்.என்.எல் மூலம் முதல் முறையாக பேசியதாகவும், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஆத்மநிர்பார் பாரத் திட்டம் நிறைவேறத் தொடங்கி இருப்பதாகவும் பதிவிட்டுள்ளார்.

Made first call over Indian 4G network of BSNL (Designed and Made in India).

PM @narendramodi Ji’s vision of Aatmanirbhar Bharat taking shape.