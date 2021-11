தேசிய செய்திகள்

ராஜஸ்தானில் பேருந்து- டிரக் மோதி பயங்கர விபத்து - 12 பேர் பலி + "||" + At least 12 killed in collision between bus and truck

ராஜஸ்தானில் பேருந்து- டிரக் மோதி பயங்கர விபத்து - 12 பேர் பலி