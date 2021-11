தேசிய செய்திகள்

என் தாய்மொழியை விட நான் இந்தியை அதிகமாக நேசிக்கிறேன்: அமித்ஷா + "||" + Amit Shah 'Loves Hindi More Than Gujarati', Says Only Official Language Used to Write Files at Home Ministry

என் தாய்மொழியை விட நான் இந்தியை அதிகமாக நேசிக்கிறேன்: அமித்ஷா