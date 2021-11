தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் மழையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள விவசாயிகளுக்கு அரசு உடனடியாக நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்: குமாரசாமி + "||" + Government should provide immediate relief to farmers affected by rains in Karnataka: Kumaraswamy

