தேசிய செய்திகள்

தெலுங்கானாவில் பா.ஜ.க.வின் ‘தர்ம யுத்தம்’ ஆரம்பம் - பா.ஜ.க. தலைவர் ஜே.பி.நட்டா + "||" + Bharatiya Janata Party will continue to protest against the arrest of Bandi Sanjay as it was undemocratic: Party president JP Nadda in Hyderabad

தெலுங்கானாவில் பா.ஜ.க.வின் ‘தர்ம யுத்தம்’ ஆரம்பம் - பா.ஜ.க. தலைவர் ஜே.பி.நட்டா