தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 250 அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் தரம் உயர்த்தப்படும் - மந்திரி சுதாகர் பேச்சு + "||" + 250 Government Primary Health Centers to be upgraded in Karnataka - Minister Sudhakar

கர்நாடகத்தில் 250 அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் தரம் உயர்த்தப்படும் - மந்திரி சுதாகர் பேச்சு