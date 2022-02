தேசிய செய்திகள்

உ.பியில் குற்றவாளிகள் கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளனர்; யோகி ஆதித்யநாத்திற்கு பிரதமர் மோடி பாராட்டு + "||" + You need to be very careful while casting your vote-PM Narendra Modi

உ.பியில் குற்றவாளிகள் கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளனர்; யோகி ஆதித்யநாத்திற்கு பிரதமர் மோடி பாராட்டு